Первые лица Татарстана выйдут на разминку в День физкультурника 2020

3 Авг. 2020 2020-08-03T16:36:16+03:00

Спортивный праздник пройдет в парке Горького и на стадионе "Трудовые резервы". Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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8 августа в Казани в парке имени Горького и на стадионе «Трудовые резервы» пройдет Всероссийский день физкультурника. В программе – турнир по футболу, мастер-классы по йоге и стретчингу, а также показательные выступления по брейк-дансу. О том, как пройдет спортивный праздник, на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Празднование начнется в 10.00 с утренней разминки с участием первых лиц республики, депутатов Госдумы РФ, руководства Министерства спорта РТ и Исполнительного комитета Казани.

В 11.00 состоится турнир по футболу между командами Исполкома города, Министерства спорта РТ, сборными командами журналистов, медицинских работников и футбольных судей.

В это же время в центральной части парка тренеры «Зеленого фитнеса» проведут мастер-классы по зумбе, йоге и стретчингу. Здесь же пройдет показательное выступление по брейк-дансу. Для участия в мастер-классах необходимо заранее пройти регистрацию в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Также в парке все желающие смогут попробовать силы в городошном спорте – попытаться выбить деревянные фигурки с одного броска палки.

На зеленой лужайке парка установят стенды с информацией о спортивных объектах города, и родители смогут выбрать для своих детей спортивные секции.

Председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов подчеркнул, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, на территории парка будут установлены санитайзеры. Напомним, что с 3 августа в Татарстане разрешается проведение мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.

- Мы ищем разные формы приобщения горожан к здоровому образу жизни, одна из них – День физкультурника. Важно, что родители смогут прямо на месте ознакомиться с видами спорта, которые развиваются в наших спортивных школах, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также отметил важность проведения мероприятия с учетом предписаний Роспотребнадзора.

- Когда мы писали партийную программу «Единой России» на «пятилетку здоровья», сомневались, что вовлеченность казанцев в спорт будет высокой. Тогда лишь 18% жителей города постоянно занимались спортом, сейчас – 50%. Мы ставим перед собой следующую высокую планку – через 5 лет спортом должны заниматься 60% жителей, - подчеркнул Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU