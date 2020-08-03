2020-08-03T16:36:16+03:00
Общество

Первые лица Татарстана выйдут на разминку в День физкультурника 2020

8 августа в столице республики запланирована масса спортивных событий
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Спортивный праздник пройдет в парке Горького и на стадионе "Трудовые резервы".Спортивный праздник пройдет в парке Горького и на стадионе "Трудовые резервы".Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

8 августа в Казани в парке имени Горького и на стадионе «Трудовые резервы» пройдет Всероссийский день физкультурника. В программе – турнир по футболу, мастер-классы по йоге и стретчингу, а также показательные выступления по брейк-дансу. О том, как пройдет спортивный праздник, на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Празднование начнется в 10.00 с утренней разминки с участием первых лиц республики, депутатов Госдумы РФ, руководства Министерства спорта РТ и Исполнительного комитета Казани.

В 11.00 состоится турнир по футболу между командами Исполкома города, Министерства спорта РТ, сборными командами журналистов, медицинских работников и футбольных судей.

В это же время в центральной части парка тренеры «Зеленого фитнеса» проведут мастер-классы по зумбе, йоге и стретчингу. Здесь же пройдет показательное выступление по брейк-дансу. Для участия в мастер-классах необходимо заранее пройти регистрацию в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Также в парке все желающие смогут попробовать силы в городошном спорте – попытаться выбить деревянные фигурки с одного броска палки.

На зеленой лужайке парка установят стенды с информацией о спортивных объектах города, и родители смогут выбрать для своих детей спортивные секции.

Председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов подчеркнул, что мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, на территории парка будут установлены санитайзеры. Напомним, что с 3 августа в Татарстане разрешается проведение мероприятий на открытых площадках с одновременным участием не более 50 человек.

- Мы ищем разные формы приобщения горожан к здоровому образу жизни, одна из них – День физкультурника. Важно, что родители смогут прямо на месте ознакомиться с видами спорта, которые развиваются в наших спортивных школах, – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он также отметил важность проведения мероприятия с учетом предписаний Роспотребнадзора.

- Когда мы писали партийную программу «Единой России» на «пятилетку здоровья», сомневались, что вовлеченность казанцев в спорт будет высокой. Тогда лишь 18% жителей города постоянно занимались спортом, сейчас – 50%. Мы ставим перед собой следующую высокую планку – через 5 лет спортом должны заниматься 60% жителей, - подчеркнул Метшин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии пропал 51-летний Владимир Семенов
Активисты очистили от мусора Изумрудное озеро
В Йошкар-Оле два дня будут отключать холодную воду
С начала года резиденты ТОСЭР Набережных Челнов перечислили в городской бюджет 40,3 миллиона рублей налогов
Первые лица Татарстана выйдут на разминку в День физкультурника 2020
Последние штрихи: школы Чебоксар проверят на готовность к учебному году
ВТБ в Татарстане более чем на 40% нарастил объем сделок с загородными домами
Колледжи и техникумы Татарстана получили оборудование на общую сумму 850 миллионов рублей
В Чебоксарах спасатели поймали летучую мышь, которая залетела в квартиру
В Ульяновске мужчина попытался украсть из гостиницы восемь огнетушителей
Вечером 3 августа в Марий Эл временно перекроют дорогу "Куяр - Солнечный - Ронга"
В Казани установят мемориальную доску советскому ученому и конструктору Сергею Королеву
В Ульяновской области парень не справился с управлением авто и врезался в столб
Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки
В Чебоксарах иномарка сбила пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте
"Рубин" сыграет товарищеский матч с КАМАЗом
За нарушения во время сдачи ЕГЭ у 11 выпускников Чувашии аннулировали результаты
5 августа ряд домов Московского района Казани почти на сутки останется без воды
В Чувашии стали реже травиться, но чаще умирать от отравлений
В Набережных Челнах выздоровели 618 зараженных коронавирусом горожан
В Татарстане нашли живым пропавшего подростка
В Марий Эл ищут пропавшего пенсионера, который нуждается в медицинской помощи