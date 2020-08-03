2020-08-03T17:51:58+03:00
Общество

В Йошкар-Оле два дня будут отключать холодную воду

Причина этого - проведение ремонтных работ
Алина ГАБДУЛИНА
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Без холодного водоснабжения останется ряд домов на улицах Йывана Кырали и Петрова, а также бульваре Чайвана.Без холодного водоснабжения останется ряд домов на улицах Йывана Кырали и Петрова, а также бульваре Чайвана.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Во вторник, 4 августа, ряд домов Йошкар-Олы останется без холодной воды. Причина этого - работы по техническому присоединению. Так, с 9.00 до 19.00 холодного водоснабжения не будет в домах № 46б, 48 и 48а (корпуса 1, 2, 3) на улице Йывана Кырли.

В среду, 5 августа, в похожей ситуации окажутся жители домов №13 и 15 на улице Петрова и домов №20а и 20б на бульваре Чайвана. С 9.00 до 19.00 там будут проводить работы по замене водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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