В Ульяновске мужчина попытался украсть из гостиницы восемь огнетушителей
В воскресенье, 2 августа, пьяный житель Ульяновска проходил мимо гостиницы на Московском шоссе. В какой-то момент внимание мужчины привлекли огнетушители, которые лежали на подоконнике одного из помещения здания. Мужчина разбил окно головой и похитил их - положил в ближайшую мусорку, запланировав вернуться туда позже.
Около 17.00 администратор гостиницы обходил территорию и заметил разбитое стекло. Он-то и поспешил вызвать на место росгвардейцев, которым рассказал, что пропали восемь огнетушителей на общую сумму 4 тысячи рублей.
Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника, который к тому времени вернулся к “тайнику”. Мужчина признался, как было дело.
- Для дальнейших разбирательств подозреваемый был доставлен в отдел полиции. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.
ИСТОЧНИК KP.RU