В Ульяновске мужчина попытался украсть из гостиницы восемь огнетушителей

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:58:16+03:00

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В воскресенье, 2 августа, пьяный житель Ульяновска проходил мимо гостиницы на Московском шоссе. В какой-то момент внимание мужчины привлекли огнетушители, которые лежали на подоконнике одного из помещения здания. Мужчина разбил окно головой и похитил их - положил в ближайшую мусорку, запланировав вернуться туда позже.

Около 17.00 администратор гостиницы обходил территорию и заметил разбитое стекло. Он-то и поспешил вызвать на место росгвардейцев, которым рассказал, что пропали восемь огнетушителей на общую сумму 4 тысячи рублей.

Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника, который к тому времени вернулся к “тайнику”. Мужчина признался, как было дело.

- Для дальнейших разбирательств подозреваемый был доставлен в отдел полиции. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба Росгвардии Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU