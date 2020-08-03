В Казани установят мемориальную доску советскому ученому и конструктору Сергею Королеву
В Казани планируют установить мемориальную доску советскому ученому и конструктору ракетно-космических систем Сергею Королеву. В столице Татарстана он работал во время своего тюремного заключения и первый года после освобождения - с ноября 1942 по сентябрь 1945 года.
Об идее увековечить память Королева в Казани сегодня, 3 августа, на “деловом понедельнике” в мэрии заявил начальник Управления культуры города Азат Абзалов. Он заметил, что власти республики уделяют особое внимание тому, чтобы будущее поколение не забывало выдающихся людей, чьи судьбы связаны с Татарстаном.
Где и когда будет установлена мемориальная доска Сергею Королеву пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU