В ближайшие дни в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:19:04+03:00

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Рабочая неделя в Татарстане начнется с дождей и сильного ветра. Об этом жителей республике предупреждает местный Гидрометцентр. Так, в понедельник, 3 августа, в регионе будет облачная погода с пояснениями, местами дождь. Температура воздуха днем при этом будет колебаться от 20 градусов до +25.

Во вторник, 4 августа, картина похожая, но утром и днем в отдельных районах прогнозируют сильный ветер порывами до 18 м/с. Дуть он будет и в среду, 5 числа. В Татарстане в этот день ожидается переменная облачность, местами дождь с грозой. Днем потеплеет до +30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU