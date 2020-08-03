2020-08-03T11:14:35+03:00
Общество

За нарушения во время сдачи ЕГЭ у 11 выпускников Чувашии аннулировали результаты

Итоги сдачи тестов подвели в министерстве образования республики
Лика ИСАЕВА
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Во время сдачи выпускных экзаменовВо время сдачи выпускных экзаменовФото: Валерий АЛЕКСЕЕВ
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В минобразования республики подвели предварительные итоги сдачи ЕГЭ. Напомним, что в 2020 году она проходила с 3 по 25 июля.

Выяснилось, что в Чувашии ЕГЭ сдавали 5405 выпускников, среди них были 413 тех, кто не сдал тесты в прошлых годах. Поскольку в этом году в связи с пандемией сдача выпускных тестов требуется только для поступления в вузы, так что более 500 школьников от сдачи были освобождены.

По итогам процедуры было принято решение аннулировать 11 результатов: десятерых "поймали" с телефонами и шпаргалками, один человек сфотографировал КИМ и выложил в интернет.

Вместе с тем по итогам девяти экзаменов было отмечено 72 максимальных результата. Среди них по русскому языку – 30 школьников набрали 100 баллов, 16 - по химии показали высокий уровень знаний в 100 баллов, восемь человек сдали информатику на 100 баллов, семеро - по обществознанию, шестеро - по математике, по 100 баллов получили три выпускника на истории и по одному - на географии и физики. В 2020 году четверо выпускников набрали по 100 баллов сразу на двух предметах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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