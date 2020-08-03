Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки
Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки. Занятия будут начинаться в 8.00. Принять в них участие может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки - главное заранее записаться.
В группе будет не более 20 человек. Часовые занятия предполагают разминку, растяжку, изучение основных правил и упражнений для развития техники бега и правильного дыхания
- Перед тем, как присоединиться к клубу, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом на предмет возможных противопоказаний, - замечают в Дирекции парков и скверов города.
ИСТОЧНИК KP.RU