2020-08-03T12:53:24+03:00
Общество

Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки

Принять в них участие может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Каждую субботу в казанском парке Урицкого будут проходить бесплатные беговые тренировки. Занятия будут начинаться в 8.00. Принять в них участие может любой желающий вне зависимости от уровня подготовки - главное заранее записаться.

В группе будет не более 20 человек. Часовые занятия предполагают разминку, растяжку, изучение основных правил и упражнений для развития техники бега и правильного дыхания

- Перед тем, как присоединиться к клубу, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом на предмет возможных противопоказаний, - замечают в Дирекции парков и скверов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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