В Чувашии пьяный сосед после ссоры пытался бензопилой отрезать руки женщине

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:51:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В апреле в селе Напольное Порецкого района республики едва не произошла трагедия. Там поссорились соседи. Пьяный 34-летний мужчина взял свою бензопилу и начал угрожать соседке расправой. Злоумышленник так размахивал своей пилой, что женщина невольно поднимала вверх руки, словно защищаясь от опасного предмета. В итоге ей едва не отрезало обе руки. По факту нападения на женщину возбудили уголовные дела по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU