В Чувашии пьяный сосед после ссоры пытался бензопилой отрезать руки женщине
В апреле в селе Напольное Порецкого района республики едва не произошла трагедия. Там поссорились соседи. Пьяный 34-летний мужчина взял свою бензопилу и начал угрожать соседке расправой. Злоумышленник так размахивал своей пилой, что женщина невольно поднимала вверх руки, словно защищаясь от опасного предмета. В итоге ей едва не отрезало обе руки. По факту нападения на женщину возбудили уголовные дела по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Уголовное дело передано в суд, сообщили в прокуратуре Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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