2020-08-02T17:30:16+03:00
Общество

В Набережных Челнах открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

Средства на мемориал десантники собирали сами
Лика ИСАЕВА
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Памятник генералу армии Василию Маргелову. Фото "Челнинские известия"Памятник генералу армии Василию Маргелову. Фото "Челнинские известия"
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Сегодня, 2 августа, в России празднуют 90-летие создания Воздушно-Десантных Войск. В Набережных Челнах открыли мемориал основателю ВДВ генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

Бюст генерала, символичный макет парашюта, вокруг купола которого есть надпись-девиз "Никто, кроме нас" и противотанковая установка АСУ-57, появились благодаря собранным пожертвованиям самих десантников, проживающих в Набережных Челнах и Тукаевском районе республики.

К бюсту генерала десантники возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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