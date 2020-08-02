В Набережных Челнах открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову

2 Авг. 2020 2020-08-02T17:30:16+03:00

Средства на мемориал десантники собирали сами

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Сегодня, 2 августа, в России празднуют 90-летие создания Воздушно-Десантных Войск. В Набережных Челнах открыли мемориал основателю ВДВ генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

Бюст генерала, символичный макет парашюта, вокруг купола которого есть надпись-девиз "Никто, кроме нас" и противотанковая установка АСУ-57, появились благодаря собранным пожертвованиям самих десантников, проживающих в Набережных Челнах и Тукаевском районе республики.

К бюсту генерала десантники возложили цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU