В Набережных Челнах открыли памятник основателю ВДВ Василию Маргелову
Сегодня, 2 августа, в России празднуют 90-летие создания Воздушно-Десантных Войск. В Набережных Челнах открыли мемориал основателю ВДВ генералу армии, Герою Советского Союза Василию Маргелову.
Бюст генерала, символичный макет парашюта, вокруг купола которого есть надпись-девиз "Никто, кроме нас" и противотанковая установка АСУ-57, появились благодаря собранным пожертвованиям самих десантников, проживающих в Набережных Челнах и Тукаевском районе республики.
К бюсту генерала десантники возложили цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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