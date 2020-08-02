2020-08-02T13:18:10+03:00
Происшествия

В Татарстане в смертельном ДТП погибла 7-летняя девочка, трое взрослых пострадали

Автомобиль на скорости вылетел в кювет и перевернулся
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по РТ
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В Буинском районе республики в 8.00 в пятницу, 31 июля, произошла авария с участием иномарки "Фольскваген". По предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и вылетела в кювет. Там автомобиль буквально воткнулся в землю капотом.

Автомобиль вылетел в кювет Фото: МВД по РТ

Автомобиль вылетел в кюветФото: МВД по РТ

В салоне автомобиля находились четыре человека, среди которых была семилетняя девочка. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась. Троих взрослых с травмами различной степени тяжести доставили в Буинскую ЦРБ, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Татарстане в смертельном ДТП погибла 7-летняя девочка, трое взрослых пострадали
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