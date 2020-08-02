В Татарстане в смертельном ДТП погибла 7-летняя девочка, трое взрослых пострадали
В Буинском районе республики в 8.00 в пятницу, 31 июля, произошла авария с участием иномарки "Фольскваген". По предварительным данным, водитель легковушки на большой скорости не справился с управлением и вылетела в кювет. Там автомобиль буквально воткнулся в землю капотом.
Автомобиль вылетел в кюветФото: МВД по РТ
В салоне автомобиля находились четыре человека, среди которых была семилетняя девочка. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась. Троих взрослых с травмами различной степени тяжести доставили в Буинскую ЦРБ, сообщили в МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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