Прокуратура Татарстана проверит детскую горку, где упала с горки и получила травмы 3-летняя девочка

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:18:17+03:00

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Несчастный случай произошел в субботу днем на одной из детских площадок в Альметьевске. Там во время прогулки с горки упала трехлетняя девочка. Ребенок взобрался на двухметровую горку и упал вниз - на лестничной площадке на высоте не оказалось досок, и ребенок провалился, подскользнувшись на мокрых досках.

Девочка получила тяжелые травмы головы и ее доставили в ДРКБ Казани.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU