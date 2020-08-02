Прокуратура Татарстана проверит детскую горку, где упала с горки и получила травмы 3-летняя девочка
Несчастный случай произошел в субботу днем на одной из детских площадок в Альметьевске. Там во время прогулки с горки упала трехлетняя девочка. Ребенок взобрался на двухметровую горку и упал вниз - на лестничной площадке на высоте не оказалось досок, и ребенок провалился, подскользнувшись на мокрых досках.
Девочка получила тяжелые травмы головы и ее доставили в ДРКБ Казани.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»