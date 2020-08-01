2020-08-01T14:47:20+03:00
Общество

Хорошо отметили: Свадебный кортеж в Чувашии грубо нарушал ПДД, выезжая на встречку

Видео увидели полицейские и составили целую россыпь протоколов
Владимир КРУПСКИЙ
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Теперь участникам заезда предстоит выплатить штрафы.Теперь участникам заезда предстоит выплатить штрафы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Чувашские полицейские увидели в интернете видео, где несколько машин свадебного кортежа грубо нарушают ПДД. Они выезжали на встречную полосу дороги, пересекая сплошную линию разметки, вылезали из окон автомашин во время движения, некоторые транспортные средства имели затемненные передние стекла и специальные световые сигналы (стробоскопы).

По данному событию МВД по Чувашской Республике проводится проверка. Сотрудниками полиции установлено, что свадебное мероприятие проходило 24 июля в Канашском районе. По выявленным нарушениям возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.

- Какие бы радостные события не происходили в вашей жизни, - это не повод нарушать правила дорожного движения. Есть не мало примеров, когда подобные бахвальства заканчивались трагически, - напомнил представитель Общественного совета при МВД по Чувашской Республике Альберт Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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