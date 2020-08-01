Хорошо отметили: Свадебный кортеж в Чувашии грубо нарушал ПДД, выезжая на встречку

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:47:20+03:00

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Чувашские полицейские увидели в интернете видео, где несколько машин свадебного кортежа грубо нарушают ПДД. Они выезжали на встречную полосу дороги, пересекая сплошную линию разметки, вылезали из окон автомашин во время движения, некоторые транспортные средства имели затемненные передние стекла и специальные световые сигналы (стробоскопы).

По данному событию МВД по Чувашской Республике проводится проверка. Сотрудниками полиции установлено, что свадебное мероприятие проходило 24 июля в Канашском районе. По выявленным нарушениям возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.

- Какие бы радостные события не происходили в вашей жизни, - это не повод нарушать правила дорожного движения. Есть не мало примеров, когда подобные бахвальства заканчивались трагически, - напомнил представитель Общественного совета при МВД по Чувашской Республике Альберт Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU