В Татарстане утонул 38-летний мужчина

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:45:29+03:00

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31 июля примерно в 16:33 в службу спасения поступило сообщение о том, что деревне Карадуван Балтасинского района Татарстана утонул мужчина.

Как выяснилось, двое мужчин отдыхали около пруда Бакый куле, выпивали. После этого, один из них решил искупаться. Мужчина зашел в воду и утонул. Его знакомый попытался спасти товарища и поднял того со дна пруда. Спасти его не удалось. Прибывшие медики лишь констатировали смерть 38-летнего мужчины. Скорее всего, мужчина не смог справиться с судорогами.

- Данное место не оборудовано для купания и не является местом для купания, аншлагами о запрете купания оборудовано. Предварительная причина происшествия - купание в необорудованном месте в состоянии алкогольного опьянения. - сообщили в пресс-службе МЧС республики.

ИСТОЧНИК KP.RU