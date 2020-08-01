Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Татарстана

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:47:55+03:00

Женщина не поверила аферистам и обратилась в полицию

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Ночью 60-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представившись работником правоохранительных органов сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Чтобы он не попал под кару уголовного закона звонивший предложил женщине перечислить 150 тысяч рублей. Пенсионерка знала о подобных схемах мошенничества и не стала выполнять рекомендации преступника. О подозрительном звонке она сообщила в полицию. Сейчас ведется поиск злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU