Мошенники не смогли обмануть пенсионерку из Татарстана
Женщина не поверила аферистам и обратилась в полицию
Женщина проявила бдительность.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Ночью 60-летней пенсионерке позвонил неизвестный и представившись работником правоохранительных органов сообщил, что ее сын стал виновником дорожно-транспортного происшествия.
Чтобы он не попал под кару уголовного закона звонивший предложил женщине перечислить 150 тысяч рублей. Пенсионерка знала о подобных схемах мошенничества и не стала выполнять рекомендации преступника. О подозрительном звонке она сообщила в полицию. Сейчас ведется поиск злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU