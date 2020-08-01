"Ак Барс" проиграл "Нефтехимику" в первом матче после коронавирусной паузы

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:31:30+03:00

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Хоккей возвращается после более чем четырехмесячной паузы. Так, свой первый товарищеский матч провел казанский "Ак Барс". В гости пожаловали соседи из "Нефтехимика".

Любопытно, что именно с командой из Нижнекамска "Ак Барс" провел свой последний официальный матч. Было дело в четвертьфинале восточной конференции Кубка Гагарина. Тогда "барсы" выиграли все четыре игры.

На сей раз "Нефтехимик" взял своеобразный реванш. Счет открыли гости в конце первого периода. Отличился Булат Шафигуллин. Казанцы отыгрались на 45 минуте. Точный бросок на свой счет записал Станислав Галиев.

Следом нижнекамцы забросили сразу две шайбы за авторством Тимура Хафизова и Александра Логинова. Все, что успели казанцы - это отыграть одну шайбу. Дубль оформил Галиев. Итог - 2:3.

Отметим, что свои дебютные матчи за "Ак Барс" провели Стефан Да Коста, Александр Хованов, а также юный центрфорвард Дмитрий Кателевский.

– Была хорошая игра. Нижнекамск показал неплохое движение, борьбу. Мы нахватали много удалений, нагрузка на некоторых игроков легла побольше. Нам надо исправлять ситуацию, играть более чётко. Первый блин комом. Посмотрим, что будет дальше. Первая игра, были неплохие моменты в большинстве. Какие-то вещи удавались, но нам не хватило в завершающей стадии. Нужно отдать должное Барулину, который сыграл очень неплохо. Может, наши кондиции не соответствуют тому, что мы хотим. Стефан сыграл нормально, хотя всё-таки в первом периоде он «пересидел». Как я уже сказал, мы нахватали много удалений, поэтому не поровну разложили нагрузку на всех. Хованов работает. Ему тяжело, мы с ним серьёзно работаем, будем от него ждать прогресса. Ему будет непросто. Он довольно мастеровитый парень, он должен вписаться в нашу концепцию, но ему ещё нужно очень много работать. Кателевский – интересный мальчишка, с хорошим здоровьем, уже недетским, хотя он ещё в подростковом возрасте. В перспективе он будет неплохим парнем, если будет продолжать так же усердно работать. Думаю, что мы и завтра его увидим, и на предсезонке он в каких-то играх будет выходить, - подвел итог матча наставник "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU