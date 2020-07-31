В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
Сегодня, 31 июля, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Новыми жертвами инфекции стали 67-летний житель Казани и 75-летний житель Ютазинского района.
Первый мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ 27 июля. Состояние зараженного пациента ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений. На следующий день он скончался.
Второй мужчина был доставлен в Уруссинскую ЦРБ 14 июля. У него были диагностированы коронавирус, внебольничная двухсторонняя пневмония и острая форма ишемической болезни сердца. Пациент скончался 20 числа.
- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы трупного материала, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекией.
Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 5 602 случая коронавируса. Региональный оперштаб сообщает, что 4 499 больных уже выздоровели, а 43 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 559 выздоровевших и 22 скончавшихся.
ИСТОЧНИК KP.RU