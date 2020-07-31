2020-07-31T21:12:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

Жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 67-и и 75-и лет
Алина ГАБДУЛИНА
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Число летальных случаев COVID-19 в республике выросло до 43.Число летальных случаев COVID-19 в республике выросло до 43.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 31 июля, стало известно еще о двух летальных случаях коронавируса в Татарстане. Новыми жертвами инфекции стали 67-летний житель Казани и 75-летний житель Ютазинского района.

Первый мужчина был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ 27 июля. Состояние зараженного пациента ухудшалось на фоне серьезных сердечно-сосудистых осложнений. На следующий день он скончался.

Второй мужчина был доставлен в Уруссинскую ЦРБ 14 июля. У него были диагностированы коронавирус, внебольничная двухсторонняя пневмония и острая форма ишемической болезни сердца. Пациент скончался 20 числа.

- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы трупного материала, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекией.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявлено 5 602 случая коронавируса. Региональный оперштаб сообщает, что 4 499 больных уже выздоровели, а 43 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 559 выздоровевших и 22 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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