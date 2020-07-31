Стал известен первый соперник челнинского КАМАЗа в Кубке России

31 Июль 2020 2020-07-31T14:14:53+03:00

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Состоялась жеребьевка первых раундов Кубка России по футболу. КАМАЗ из Набережных Челнов стартует с 1/128 финала. В соперники клубу из татарстанского автограда досталась "Лада" из Димитровграда.

Точная дата проведения матча пока не известна. Матч должен состояться в августе. Также не ясно, где сыграют команды. По жребию "КАМАЗ" должен принять "Ладу" в Набережных Челнах, но игру могут перенести на нейтральное поле.

Отметим, что в минувшем сезоне "КАМАЗ" весьма удачно выступил в Кубке страны. Челнинцы дошли до 1/16 финала, где в упорной борьбе уступили московскому "Спартаку" 1:2.

ИСТОЧНИК KP.RU