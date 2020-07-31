2020-07-31T20:59:57+03:00
Спорт

"Я прихожу сюда не доигрывать": Олег Шатов рассказал о своем переходе в "Рубин"

По мнению футболиста он может принести пользу казанской команде
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Полузащитник Олег Шатов приступил к тренировкам в составе "Рубина". 30-летний футболист перебрался в казанский клуб из питерского "Зенита". По его мнению, он способен принести пользу команде.

- Мне всего лишь исполнилось 30 лет. У меня большие амбиции как у спортсмена, как у человека. Хочу сказать, что я прихожу сюда не доигрывать и не отбывать номер. Я буду прилагать максимум усилий, и так как у нас молодая команда, своим опытом буду делиться с ребятами. Также буду брать что-то у них, потому что молодость и азарт у них бьет через край. Я думаю, что у нас хорошая команда, у нас хороший тренер, у нас хорошая поддержка, и при должном отношении к делу, если будет фарт и везение, мы можем показать неплохой результат.

По словам Шатова, переговоры с "Рубином" прошли быстро, а одной из причин выбора в пользу казанской команды стал Леонид Слуцкий.

Все произошло достаточно легко. Мне позвонил Леонид Викторович, которого я хорошо знаю. Уже давно, когда я еще был молодым парнишкой, мне был 21 год, я приезжал к нему на сборы в ЦСКА, но тогда у нас не сложилось, я выбрал другой путь. В этот раз мы достаточно быстро договорились, не было никаких вопросов. Главное - я увидел, что клуб во мне заинтересован, я почувствовал, что у меня есть желание, возможности, стремление перейти в «Рубин». Все хорошо сложилось. Говорят, что хороший трансфер любит тишину, все прошло тихо, гладко, - отметил Шатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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