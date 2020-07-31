В Йошкар-Оле сбили велосипедиста, который сам выехал под колеса автомобиля

31 Июль 2020 2020-07-31T18:20:53+03:00

Этим же вечером в городе Hyundai сбил 10-летнего ребенка на самокате. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В четверг, 30 июля, на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле автомобиль Mitsubishi сбил велосипедиста. По предварительным данным, 20-летний парень двигался по правому краю дороги, но в какой-то момент решил повернуть налево вне перекрестка. Так он и оказался под колесами иномарки.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

Чуть позже - в 18.55 - на бульваре Победы автомобиль Hyundai сбил 10-летнего пешехода. Ребенок пересекал дорогу по “зебре” на самокате. С места произошедшего он также был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU