В Йошкар-Оле сбили велосипедиста, который сам выехал под колеса автомобиля
В четверг, 30 июля, на улице Машиностроителей в Йошкар-Оле автомобиль Mitsubishi сбил велосипедиста. По предварительным данным, 20-летний парень двигался по правому краю дороги, но в какой-то момент решил повернуть налево вне перекрестка. Так он и оказался под колесами иномарки.
- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.
Чуть позже - в 18.55 - на бульваре Победы автомобиль Hyundai сбил 10-летнего пешехода. Ребенок пересекал дорогу по “зебре” на самокате. С места произошедшего он также был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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