2020-07-31T13:06:14+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок в Йошкар-Оле пострадала 4-летняя девочка

Авария произошла накануне на улице Карла Маркса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В четверг, 30 июля, на улице Карла Маркса в Йошкар-Оле столкнулись автомобили Opel и Mitsubishi. По предварительным данным первая иномарка не уступила дорогу второй на перекрестке неравнозначных дорог, несмотря на то, что Mitsubishi двигалась по “главной”.

В результате ДТП пострадали два пассажира Mitsubishi - 28-летняя женщина и 4-летняя девочка. С места произошедшего они были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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