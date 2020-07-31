В Марий Эл построят новый стадион за 22 миллиона рублей
Он появится на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино
Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:
Стало известно, что на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино собираются построить новый спортивный стадион. На него из федерального и регионального бюджетов уже выделено в общей сложности более 22,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, на стадионе будет футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадки для прыжков в высоту и длину.
Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU