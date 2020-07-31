2020-07-31T20:37:56+03:00
Общество

В Марий Эл построят новый стадион за 22 миллиона рублей

Он появится на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино собираются построить новый спортивный стадион. На него из федерального и регионального бюджетов уже выделено в общей сложности более 22,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на стадионе будет футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадки для прыжков в высоту и длину.

Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
"Я прихожу сюда не доигрывать": Олег Шатов рассказал о своем переходе в "Рубин"
В Марий Эл построят новый стадион за 22 миллиона рублей
График отключения горячей воды в Казани на август 2020 года
Марий Эл выделят 400 миллионов рублей из федерального бюджета
В казанском парке "Черное озеро" начали реставрировать "Арку влюбленных"
В Йошкар-Оле под Вознесенским мостом утонул мужчина
Министерство культуры Татарстана опубликовало план развития до 2030 года
"В любом случае мы будем работать": в Набережных Челнах будут ездить большие автобусы, но позже
В Йошкар-Оле сбили велосипедиста, который сам выехал под колеса автомобиля
26 выпускников из Ульяновска сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ремонт улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах планируют завершить к сентябрю
В Марий Эл водитель иномарки скрылся с места ДТП, в котором погиб его пассажир
Стал известен первый соперник челнинского КАМАЗа в Кубке России
В Ульяновске ищут пропавшего почти месяц назад мужчину
При столкновении двух иномарок в Йошкар-Оле пострадала 4-летняя девочка
2 августа в Казани будет ограничено движение возле “Ак Барс Арены”
У Центра семьи “Казан” в столице Татарстана откроется автокинотеатр
В Набережных Челнах инструктор фитнес-центра, где едва не утонул ребенок, отделалась штрафом
Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с Курбан-байрамом
Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, посвященной Курбан-байраму
В Набережных Челнах ищут мужчину, чья машина ранее была обнаружена в лесном массиве
В Чебоксарах женщину задержали во время продажи наследственного кинжала
В Татарстане в мошенничестве обвинили директора школы