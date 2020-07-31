В Марий Эл построят новый стадион за 22 миллиона рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T20:37:56+03:00

Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года. Фото: Валерий РОМАНОВ

Он появится на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино

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Стало известно, что на бульваре Дворцовая аллея в поселке Юрино собираются построить новый спортивный стадион. На него из федерального и регионального бюджетов уже выделено в общей сложности более 22,9 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, на стадионе будет футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, а также площадки для прыжков в высоту и длину.

Подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию к 20 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU