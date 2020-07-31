Ильсур Метшин поздравил жителей Казани с Курбан-байрамом

31 Июль 2020 2020-07-31T11:05:54+03:00

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Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Курбан-байрамом, который мусульмане отмечают сегодня, 31 июля. Он заметил, что праздник приобщает людей с многовековым и культурным ценностям.

- Приумножая традиции милосердия, веротерпимости и толерантности, мы становимся более открытыми к межнациональному и межрелигиозному диалогу. Подавая окружающим пример стремления к единству, гуманности, справедливости и нравственной чистоте, выстраивая уважительные взаимоотношения с родителями и детьми, коллегами и соседями, каждый из нас вносит личный вклад в общее дело укрепления согласия в современном обществе, - отметил градоначальник.

После Метшин пожелал казанцам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Он выразил надежду, что люди всегда будут свято чтить общие духовные ценности и стремиться к тому, чтобы Казань и впредь оставалась городом мирного сосуществования представителей различных конфессий.

ИСТОЧНИК KP.RU