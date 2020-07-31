2020-07-31T10:38:09+03:00
Общество

Рустам Минниханов принял участие в праздничной молитве, посвященной Курбан-байраму

Президент Татарстана посетил Галеевскую мечеть в Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Сегодня, 31 июля, мусульмане Татарстана отмечают Курбан-Байрам. В праздничной молитве по этому поводу принял участие президент республики Рустам Минниханов. По традиции он посетил Галеевскую мечеть в Казани.

- Мероприятие прошло согласно требованиям Роспотребнадзора, с участием минимального числа людей. При посещении мечети все верующие надели маски и перчатки, соблюдали социальную дистанцию. Прямую трансляцию из Галеевской мечети вёл телеканал, - сообщает пресс-служба главы региона.

Отметим, что праздничный намаз провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Перед началом проповеди он зачитал поздравление от имени Рустама Минниханова. После состоялась праздничная молитва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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