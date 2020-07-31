В Чебоксарах женщину задержали во время продажи наследственного кинжала

31 Июль 2020 2020-07-31T08:58:54+03:00

Ей грозит до двух лет лишения свободы

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Супругу 31-летней жительницы Чебоксар в наследство от скончавшегося отца достался старинный кинжал. В хозяйстве кривой кинжал не пригодился, и женщина решила продать его через интернет.

На объявление откликнулись оперативники МВД Чувашии. Они под видом покупателей приобрели оружие за 14 тысяч рублей. Экспертиза показала, что кинжал является холодным оружием, изготовлен в 1914 году, и признан как кривой солдатский кинжал времен Первой мировой войны.

Задержанная продавщица оружия заявила, что и не предполагала о незаконности своих действий. Вот только это "незнание" может обойтись ей в два года лишения свободы по статье

"Незаконный сбыт холодного оружия".

ИСТОЧНИК KP.RU