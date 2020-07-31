В Чебоксарах женщину задержали во время продажи наследственного кинжала
Супругу 31-летней жительницы Чебоксар в наследство от скончавшегося отца достался старинный кинжал. В хозяйстве кривой кинжал не пригодился, и женщина решила продать его через интернет.
На объявление откликнулись оперативники МВД Чувашии. Они под видом покупателей приобрели оружие за 14 тысяч рублей. Экспертиза показала, что кинжал является холодным оружием, изготовлен в 1914 году, и признан как кривой солдатский кинжал времен Первой мировой войны.
Задержанная продавщица оружия заявила, что и не предполагала о незаконности своих действий. Вот только это "незнание" может обойтись ей в два года лишения свободы по статье
"Незаконный сбыт холодного оружия".
ИСТОЧНИК KP.RU
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