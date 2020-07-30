В Татарстане в мошенничестве обвинили директора школы

30 Июль 2020 2020-07-30T20:27:38+03:00

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Уголовное дело по статье "Мошенничество" было возбуждено в отношении 47-летнего директора одной из школ Черемшанского района республики. Как полагает следствие, в 2017 году он принял на работу свою родственницу. Женщина должны была работать подсобной рабочей, но на рабочем месте ее никто не видел. Однако в табелях рабочего времени ее фамилия регулярно появлялась, и зарплату ей начисляли. Всего за два года было начислено 150 тысяч рублей, и эту сумму, по версии следствия, директор получал сам и распоряжался по своему усмотрению.

Как только этой историй заинтересовались правоохранители, директор возместил ущерб полностью и признал свою вину, сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU