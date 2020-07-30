2020-07-30T16:49:26+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина получил ожог, спасая свой дом от огня

Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации оборудования
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара пострадал мужчинаВо время пожара пострадал мужчинаФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Школьной в селе Пелево Лаишевского района республики начался в 14.52 в среду, 29 июля. Пожарных вызвали местные жители и сам хозяин дома, когда обнаружили возгорание. Односельчане бросились на помощь соседу, но огонь разгорался очень быстро. К приезду пожарных деревянный дом и надворные постройки горели открытым огнем.

- Общая площадь пожара 168 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате происшествия пострадал 63-летний пенсионер, хозяин дома. Он получил термический ожог рук 1-2 степени (8%), от госпитализации отказался.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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