2020-07-30T16:39:39+03:00
Происшествия

В Марий Эл легковушка сбила пятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу

Все произошло в селе Косолапово Мари-Турекского района
Алина ГАБДУЛИНА
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С места произошедшего ребенок был госпитализирован.С места произошедшего ребенок был госпитализирован.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне, 29 июля, в селе Косолапова Мари-Турекского района Марий Эл едва не произошла трагедия. Там, прямо перед автомобилем “Лада Приора” на дорогу выбежал 5-летний мальчик. Водитель легковушки не успел среагировать и сбил ребенка. Авария произошла вечером - около 19.00.

К счастью, маленький пешеход остался жив. С места произошедшего он был госпитализирован, сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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