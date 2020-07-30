В Марий Эл легковушка сбила пятилетнего ребенка, который выбежал на дорогу
Все произошло в селе Косолапово Мари-Турекского района
С места произошедшего ребенок был госпитализирован.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне, 29 июля, в селе Косолапова Мари-Турекского района Марий Эл едва не произошла трагедия. Там, прямо перед автомобилем “Лада Приора” на дорогу выбежал 5-летний мальчик. Водитель легковушки не успел среагировать и сбил ребенка. Авария произошла вечером - около 19.00.
К счастью, маленький пешеход остался жив. С места произошедшего он был госпитализирован, сообщает пресс-служба республиканского УГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU
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