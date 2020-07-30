2020-07-30T18:53:07+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле после столкновения двух иномарок, один из автомобилей сбил пешехода

Авария произошла накануне на перекрестке улиц Машиностроителей и Зарубина
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба УГИБДД Марий ЭлФото: пресс-служба УГИБДД Марий Эл
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В среду, 29 июля, на перекрестке улиц Машиностроителей и Зарубина в Йошкар-Оле произошла авария. Около 7 часов утра там столунулись автомобили Toyota и Nissan. По предварительным данным, водитель первой иномарки поворачивал налево, но не уступил дорогу второй иномарке, которая ехала прямо во встречном направлении.

От удара Nissan отбросило так, что он сбил 33-летнего пешехода, стоявшего на тротуаре, а после врезался в дорожный знак и дерево.

- В результате ДТП пострадала 43-летняя женщина-пассажир и 33-летний водитель автомашины Toyota, пешеход был госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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