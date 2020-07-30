2020-07-30T19:05:22+03:00
Общество

В Казани на улице Завойского появлся самый длинное в городе граффити

Это 183-метровый рисунок “Я могу дышать”, посвященный мечтам человека о космосе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В Казани завершились работы над 183-метровым муралом (произведение искусства, нарисованное на стенах внутри зданий или снаружи - Ред.) “Я могу дышать”. По задумке автора - известного художника Рустама Кубика - на нем изображен школьник, который читает книгу о космосе и мечтает о том, что когда-нибудь он станет астронавтом. Эта работа стала самым длинным граффити в городе.

Рисунок появился напротив на фасаде паркинга, который строится напротив жилого дома №21 на улице Завойского. Площадь мурала составляет более тысячи квадратных метров, а высота варьируется от 1,5 до 1,6 метров.

- В Казани это первый полномасштабный проект мастера. До этого работы Рустама Кубика можно было увидеть, в основном, за пределами России: Норвегии, Китае, США, Турции, Польше, Кипре, Новой Зеландии, Мексике и других странах. Этот мурал художник писал вместе с помощником на протяжении трех недель. Всего на создание рисунка ушло более 250 литров краски, - отмечают в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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