В Казани водитель погиб, когда легковушка на скорости врезалась в остановку и дом, затем загорелась

30 Июль 2020 2020-07-30T10:41:32+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 30 июля в 1.50 в столице Татарстана на улице Гвардейской в Советском районе. По предварительным данным, 23-летний водитель отечественной легковушки "Лада Гранта" не остановился по требованию госавтоинспектора, и решил оторваться от патрульного автомобиля. Он превысил безопасную скорость, не справился с управлением и сначала протаранил ограждение вдоль дороги, затем врезался в остановку и в угол жилого дома.

После аварии моторный отсек автомобиля начал гореть. Из салона выбрались три 20-летние пассажирки легковушки, они помогли выйти и водителю. Но от полученных травм мужчина позже скончался в салоне "скорой". Одну из пассажирок госпитализировали с травмами ног.

ИСТОЧНИК KP.RU