Новую дорогу в микрорайоне «Университетский-2» Чебоксар запустят до конца августа

29 Июль 2020 2020-07-29T18:42:54+03:00

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В Чебоксарах жители микрорайона «Университетский-2» с начала осени смогут ездить по новой дороге. По сообщению пресс-службы городской администрации, сейчас дорожное полотно уже уложено, ведутся работы по нанесению разметки, монтажу остановочных павильонов и наружного освещения.

Сегодня власти города Чебоксары проверили готовность инфраструктуры. Глава администрации города Алексей Ладыков провел на месте совещание при участии заместителя по вопросам архитектуры и градостроительства Ивана Кучерявого, начальника МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» Евгения Орлова и генерального подрядчика.

По словам руководителя подрядной организации Николая Угаслова, основные строительные работы будут завершены уже на следующей неделе.

В то же время участники совещания обратили внимание на необходимость устранить в кратчайшие сроки все замечания, выявленные строительным контролем во время приемки работ.

Алексей Ладыков в свою очередь поручил обратить особое внимание на благоустройство прилегающей территории вдоль дороги и вывоз строительного мусора.

Для справки: строительство дороги в новом микрорайоне велось с привлечением федеральных средств. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также поддержке Правительства Чувашии и активной позиции застройщика.