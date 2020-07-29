Абитуриенты согут подать документы в вузы Татарстана по почте
Речь идет о настоящих письмах или бандеролях
Выпускников просят отправлять документы заранее, писать свой адрес полностью, внимательно заполнять адресные строки и сохранять квитанцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавируса высшие учебные заведения Татарстана решили принимать документы абитуриентов по почте. Речь идет о настоящих письмах или бандеролях объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Об этом сообщает местное Минцифразвития.
Выпускников просят отправлять документы заранее, писать свой адрес полностью, внимательно заполнять адресные строки и сохранять квитанцию.
Отметим, что доставке таких писем почтовики уделяют особое внимание. Они доставляются в вузы ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU