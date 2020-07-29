Заболеваемость внебольничной пневмонией в Чувашии выросла в 2,1 раза за полгода

29 Июль 2020 2020-07-29T16:58:30+03:00

С января по июня ей заболели 6 556 человек

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что с января по июнь 2020 года 6 556 жителей Чувашии заболели внебольничной пневмонией. Эта цифра в 2,1 раза превышает ту, что была за аналогичный период 2019 года. Такие данные сообщает местный Роспотребнадзор.

Большинство случаев заболевания приходятся на Красночетайский, Шемуршинский, Батыревский, Чебоксарский, Вурнарский, Цивильский, Яльчикский, Комсомольский и Канашский районы.

Заметим, что вирусная пневмония была диагностирована 1 351 человеку (это 20,6% больных пневмонией против 0,25% в 2019 году), бактериальная - 1 902 пациентам (29% против 64,42% в 2019 году).

В одном только июне 2020 заболеваемость пневмонией в Чувашии была в 5,7% больше, чем в июне 2019. Это связано с ростом заболеваемости пневмонией, вызванной коронавирусом (776 случаев).

ИСТОЧНИК KP.RU