2020-07-29T13:39:16+03:00
Происшествия

В Ульяновской области легковушка съехала в кювет и опрокинулась: водитель скончался на месте

Авария произошла у села Аллуглово в Мелекесском районе
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Во вторник, 28 июля, на 0 километре 300 метре автодороги ««Димитровград - Чувашский Сускан» у села Аллагулово в Мелекесском районе произошла смертельная авария. Там автомобиль "ВАЗ 21074", по предварительной информации, съехал в правый кювет по ходу движения, а после опрокинулся. Это произошло в районе 12.30.

Известно, что за рулем отечественной легковушки находился 57-летний мужчина с 34-летним стажем вождения. От полученных травм он скончался на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД Ульяновской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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