В Чувашии муж забил насмерть свою супругу 8 марта

29 Июль 2020 2020-07-29T09:05:48+03:00

Мужчину отправили в колонию строгого режима на девять лет

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В Новочебоксарском городском суде вынесли обвинительный вердикт для 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей".

Все произошло 8 марта, когда осужденный, напившись в честь Международного женского дня, на кухне в своей квартире поссорился с супругой. Ссора переросла в избиение, жену он бил руками и ногами, керамической тарелкой. Травмы оказались смертельными - потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя несколько минут.

По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU