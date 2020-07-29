В Чувашии муж забил насмерть свою супругу 8 марта
В Новочебоксарском городском суде вынесли обвинительный вердикт для 47-летнего местного жителя. Его признали виновным в "Умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей".
Все произошло 8 марта, когда осужденный, напившись в честь Международного женского дня, на кухне в своей квартире поссорился с супругой. Ссора переросла в избиение, жену он бил руками и ногами, керамической тарелкой. Травмы оказались смертельными - потерпевшая скончалась на месте происшествия спустя несколько минут.
По решению суда мужчина отправится в колонию строгого режима на девять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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