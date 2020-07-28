В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T16:07:30+03:00

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Сегодня, 28 июля, стало известно еще о двух смертях зараженных коронавирсом в Татарстане. Очередными жертвами инфекции стали 86-летний житель Елабужского района и 72-летняя жительница Казани.

Мужчина был госпитализирован в Елабужскую ЦРБ с коронавирусом и внебольничной двусторонней пневмонией. Течение болезни осложняли сопутствующие хронические заболевания. Несмотря на старания врачей, 17 июля пациент скончался.

Женщина же была госпитализирована во временный инфекционный госпиталь РКБ с подозрением на COVID-19 и тяжелой формой внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. У нее также имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Пациента скончалась 27 июля.

- В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с рапространением инфекции. - Вирус идентифицирован.

Отметим, что с начала пандемии в республике выявили 5 501 случай коронавируса. По данным регионального оперштаба, 4 397 зараженных выздоровели, а 39 - скончались. Вместе с тем федеральный оперштаб дает другие цифры - 4 436 выздоровевших и 22 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU