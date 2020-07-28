В Чувашии росгвардейцы спасли из канализационного колодца отравившегося коммунальщика

28 Июль 2020 2020-07-28T19:48:12+03:00

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ЧП произошло 27 июля на улице Матросова поселка городского типа Вурнары. Два сотрудника коммунальных служб занимались очисткой канализационного колодца и отравились испаряющимся от нечистот газом.

Одного из них сумели поднять на поверхность очевидцы - местные жители. Рабочему пытались оказать первую помощь. Эту толпу и заметили проезжающие мимо росгвардейцы.

Выяснив от местных жителей, что на дне опасного колодца находится еще один пострадавший, правоохранители пришли на помощь. Один из сотрудников Росгвардии в респираторе и обвязанный буксировочным тросом начал спускаться в колодец, второй его страховал. Он сумел поднять бесчувственного коммунальщика на поверхность. До приезда "скорой" росгвардейцы оказывали спасенному первую медпомощь

- Сейчас оба пострадавших - мужчины в возрасте 40 и 37 лет, находятся в больнице, - сообщили в Росгвардии Чувашии. - Причиной происшествия стало отравление газом. В настоящее время их жизни вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU