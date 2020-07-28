В Чебоксарах жители улицы Энгельса скинулись на освещение

28 Июль 2020 2020-07-28T17:38:29+03:00

Как итог - в проезде установят 46 опор и 101 светильник, протянуто 1,74 километра кабельных и воздушных линий. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Дворовой проезд от дома №6 на улице Николаева до дома №48 на улице Энгельса в Чебоксарах не освещался. Управлением ЖКХ города было принято решение исправить это.

Однако работы по установке светильников потребовали из местного бюджета 2,2 миллиона рублей, а таких денег на это чиновники выделить не смогли. Пришлось прибегнуть в инициативе местных жителей.

Так, из бюджета Чебоксар на освещение улицы была направлена большая часть суммы, остальную - собрали горожане. Точные цифры в пресс-службе Управления не называют.

Как итог - в проезде установят 46 опор и 101 светильник, протянут 1,74 километра кабельных и воздушных линий.

ИСТОЧНИК KP.RU