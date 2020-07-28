2020-07-28T19:50:53+03:00
Общество

Жители Казани смогут брать в аренду пауэрбанки

Первые полчаса бесплатно, дальше - 100 рублей за сутки
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Татарстане планируют установить 250 точек аренды пауэрбанков (портативное зарядное устройство - Ред.) “Бери Заряд!”. 100 из них должны появиться в Казани (около 40 уже работают в центре города), 150 - будут распределены между Альметьевском и Набережными Челнами. Местонахождение станций будет указано на карте в специальном приложении, которое можно скачать на телефон.

Отметим, что первый полчаса пользования пауэрбанком будут бесплатными, дальше людям придется платить по 100 рублей за сутки.

Подобные точки аренды уже имеются в Москве, Московской области Санкт-Петербурге и Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Казани смогут брать в аренду пауэрбанки
В Чувашии росгвардейцы спасли из канализационного колодца отравившегося коммунальщика
В Чебоксарах "скорая" врезалась в "Ладу Весту"
Набережные Челны заняли последнее место в России по числу кафе-кондитерских
Жителя Казани за изнасилование 13-летней девочки приговорили к 15 годам колонии
Казань заняла второе место в России по числу кальянных
Глава Исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов задержан по делу о мошенничестве
В Татарстане сигарета едва не стала причиной гибели человека
В Чебоксарах жители улицы Энгельса скинулись на освещение
Число безработных в Татарстане увеличилось в шесть раз
В Татарстане на трассе М-7 "Волга" в ДТП с двумя авто погиб человек
В Татарстане скончались еще двое зараженных коронавирусом
"Художник заложил глубокии смысл": на стене завода "Сафьян" в Казани появится гигантское граффити
В Татарстане во время ДТП на перекрестке погиб пассажир иномарки