Жители Казани смогут брать в аренду пауэрбанки

28 Июль 2020 2020-07-28T19:50:53+03:00

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В Татарстане планируют установить 250 точек аренды пауэрбанков (портативное зарядное устройство - Ред.) “Бери Заряд!”. 100 из них должны появиться в Казани (около 40 уже работают в центре города), 150 - будут распределены между Альметьевском и Набережными Челнами. Местонахождение станций будет указано на карте в специальном приложении, которое можно скачать на телефон.

Отметим, что первый полчаса пользования пауэрбанком будут бесплатными, дальше людям придется платить по 100 рублей за сутки.

Подобные точки аренды уже имеются в Москве, Московской области Санкт-Петербурге и Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU