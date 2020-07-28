В Чебоксарах "скорая" врезалась в "Ладу Весту"
Дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля скорой медицинской помощии легковушки "Лады Веста" произошло днем 28 июля.
"Скорая помощь" попала в ДТП на перекрестке улц 9-й Пятилетки - Хузангая в столице Чувашии.
Оба автомобиля двигались в попутном направлении и, подъезжая к пересечению улиц, врезались друг в друга.
Машины получили повреждения. По предварительным данным, в этой аварии люди не пострадали.
В салоне "скорой" перевозили пациентку со сломанной ногой. После ДТП на место прибыла другая спецмашина, которая увезла женщину в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»