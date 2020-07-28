2020-07-28T19:36:18+03:00
Происшествия

В Чебоксарах "скорая" врезалась в "Ладу Весту"

По предварительным данным, никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
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В салоне "скорой" перевозили пациентку со сломанной ногой.В салоне "скорой" перевозили пациентку со сломанной ногой.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествие с участием спецавтомобиля скорой медицинской помощии легковушки "Лады Веста" произошло днем 28 июля.

"Скорая помощь" попала в ДТП на перекрестке улц 9-й Пятилетки - Хузангая в столице Чувашии.

Оба автомобиля двигались в попутном направлении и, подъезжая к пересечению улиц, врезались друг в друга.

Машины получили повреждения. По предварительным данным, в этой аварии люди не пострадали.

В салоне "скорой" перевозили пациентку со сломанной ногой. После ДТП на место прибыла другая спецмашина, которая увезла женщину в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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