2020-07-28T16:26:41+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 "Волга" в ДТП с двумя авто погиб человек

В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены еще трое пострадавших
Лика ИСАЕВА
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Водитель одной из машин пытался уйти от столкновения, но безуспешно.Водитель одной из машин пытался уйти от столкновения, но безуспешно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла в понедельник, 27 июля, в 11.16 на 1075 километре автодороги М-7 "Волга" по маршруту "Москва-Уфа" на территории Мензелинского района Татарстана.

По предварительным данным, все произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения 63-летним водителем иномарки "КИА Спектр". Мужчина начал обгон впереди идущего транспорта по встречке перед перекрестком, в этот момент он врезался в отечественную легковушку "Лада Гранта". Нет, водитель иномарки попытался избежать столкновения, и принял влево, но маневр оказался неудачным.

Сила удара была такова, что 56-летний пассажир "Лады Гранты" скончался на месте аварии от полученных травм, оба водителя и пассажир иномарки находятся в больнице, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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