В Татарстане на трассе М-7 "Волга" в ДТП с двумя авто погиб человек
Авария произошла в понедельник, 27 июля, в 11.16 на 1075 километре автодороги М-7 "Волга" по маршруту "Москва-Уфа" на территории Мензелинского района Татарстана.
По предварительным данным, все произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения 63-летним водителем иномарки "КИА Спектр". Мужчина начал обгон впереди идущего транспорта по встречке перед перекрестком, в этот момент он врезался в отечественную легковушку "Лада Гранта". Нет, водитель иномарки попытался избежать столкновения, и принял влево, но маневр оказался неудачным.
Сила удара была такова, что 56-летний пассажир "Лады Гранты" скончался на месте аварии от полученных травм, оба водителя и пассажир иномарки находятся в больнице, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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