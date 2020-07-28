Врачи Татарстана прилетели в Казахстан для помощи в лечении зараженных коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T13:43:50+03:00

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Стало известно, что группа врачей из Татарстана отправилась в Жамбылскую область Казахстана. Там они будут обмениваться опытом и оказывать коллегам консультационную и методическую помощь в лечении больных коронавирусом, а также пневмонией. Так, медики посетят стационары, где лежат зараженные, и местные поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба Жамбылской области.

В составе группы врач-инфекционист, анестезиолог – реаниматолог, эпидемиолог и специалист амбулаторно-поликлинической службы.

- Это двухсторонний визит. Мы приехали не с целью кого-то чему-то научить, а сравнить опыт наш и ваш в лечение коронавирусной инфекции, модель выхаживания тяжелобольных пациентов, посмотреть, как у вас организованы структуры оказания медицинской помощи, продемонстрировать свои наработки, - заявил анестезиолог-реаниматолог Республиканского клинического онкологического диспансера Минздрава Татарстана Александр Ванюшин.

Отметим, что в Казахстане с начала пандемии выявили 84 648 случаев коронавируса. На данный момент 54 404 инфицированных выздоровели, 585 - скончались. Конкретно в Жамбылской области заболели 3 339 человек, 1 453 из которых уже вылечились, а 7 - умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU