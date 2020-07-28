"Художник заложил глубокии смысл": на стене завода "Сафьян" в Казани появится гигантское граффити

28 Июль 2020 2020-07-28T15:52:26+03:00

Пока на стене нарисована голова деда с короной и нечто похожее на гору, которая является его “телом” [фото]

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На стене завода “Сафьян”, который находится на улице Гладилова в Казани, рисуют гигантское граффити. Фотографии незаконченного рисунка на своей странице в соцсети опубликовал глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

- Продолжаем наполнять городское пространство творчеством, меняя визуальный вид промышленных здании. Новый мурал с переплетением вымышленных образов и сюрреалистических персонажей с захватывающим воображение сюжетом появится на стене завода «Сафьян». Художник заложил глубокий смысл, но нам важно, как вы расшифруете творение, - написал Миронов.

Заметим, что пока на стене нарисована голова деда с короной и нечто похожее на гору, которая является его “телом”. Все это исполнено в фиолетовом цвете.

mironov_kzn Граффити на стене завода "Сафьян" в Казани

ИСТОЧНИК KP.RU