2020-07-28T16:53:34+03:00
Общество

Число безработных в Татарстане увеличилось в шесть раз

В июне 2020 года такой статус имели 68,5 тысяч местных жителей
Алина ГАБДУЛИНА
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Сейчас на одну вакансию в республике претендует 1,9 человек.Сейчас на одну вакансию в республике претендует 1,9 человек.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Стало известно, что, по данным на июнь 2020 года, в Татарстане было зарегистрировано 68,5 тысяч безработных. Эта в шесть раз больше, чем годом ранее - в июне 2019. Такие данные появились на портале «Открытый Татарстан».

Вместе с тем, известно, что еще в январе этого года в республике безработными были 11,5 тысяч граждан. После это число начало расти и к апрелю увеличилось уже в четыре раза. В июне же в местные Центры занятости обратились сразу 16,7 тысяч татарстанцев, лишь 2,3 тысячи из которых смогли найти работу.

Отметим, что сейчас, по статистике, на одну вакансию в Татарстане претендует 1,9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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