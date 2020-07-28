Число безработных в Татарстане увеличилось в шесть раз

28 Июль 2020 2020-07-28T16:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что, по данным на июнь 2020 года, в Татарстане было зарегистрировано 68,5 тысяч безработных. Эта в шесть раз больше, чем годом ранее - в июне 2019. Такие данные появились на портале «Открытый Татарстан».

Вместе с тем, известно, что еще в январе этого года в республике безработными были 11,5 тысяч граждан. После это число начало расти и к апрелю увеличилось уже в четыре раза. В июне же в местные Центры занятости обратились сразу 16,7 тысяч татарстанцев, лишь 2,3 тысячи из которых смогли найти работу.

Отметим, что сейчас, по статистике, на одну вакансию в Татарстане претендует 1,9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU