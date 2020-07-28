В Татарстане в поле не разъехались КАМАЗы, погиб водитель

28 Июль 2020 2020-07-28T13:06:44+03:00

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Смертельная авария во время уборочной страды произошла в поле возле села Шенгер Арского района Татарстана. Там в понедельник, 27 июля, в 13.25, по предварительным данным, 28-летний водитель грузовика КАМАЗ не учел размеры дороги и ширину своей машины, и на полном ходу врезался во встречный КАМАЗ, которым управлял 22-летний молодой человек.

После столкновения кабину встречного КАМАЗа смяло, словно бумажный лист. Водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Фото: ГИБДД Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU