2020-07-28T17:54:23+03:00
Происшествия

В Татарстане сигарета едва не стала причиной гибели человека

Пожар удалось быстро ликвидировать
Лика ИСАЕВА
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Мужчину спасли, ему потребовалась госпитализация.Мужчину спасли, ему потребовалась госпитализация.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Ленинградской в Лениногорске начался в 21.39 в понедельник, 27 июля. Едкий запах дыма проник в квартиры соседей, и они вызвали пожарных.

Приехавшие специалисты МЧС Татарстана сумели быстро установить квартиру, где началось возгорание. Оказалось, что там тлел матрас в комнате, где находился 29-летний мужчина. Его спасли, выведя на улицу с помощью специальной маски.

- По предварительным данным, причиной возгорания стала не потушенная сигарета, - сообщили в МЧС Татарстана. - На площади 0,5 квадратных метров частично горел матрас. Пострадавшего мужчину с диагнозом отравление продуктами горения легкой степени тяжести госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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