В Марий Эл лихач на ВАЗ-2110 погиб, перевернувшись в кювете

28 Июль 2020 2020-07-28T10:47:24+03:00

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Смертельная авария с участием отечественной легковушки ВАЗ-2110 произошла в понедельник, 27 июля, в 13.00 на 14 километре местной автодороги «Нурсола – Новый Торъял» в Новоторъяльском районе республики. По предварительным данным, 57-летний водитель превысил безопасную скорость, потерял контроль над управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

Во время аварии мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Вызвали медиков, но они были вынуждены только констатировать смерть водителя, сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU