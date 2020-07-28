В Йошкар-Оле на две недели перекрыли движение по улице Чехова
Речь идет об участке от улицы Эшпая до улицы Осипенко
Фото: pixabay.com
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Сегодня, 28 июля, в Йошкар-Оле перекрыли движение по нечетной стороне улицы Чехова на участке от улицы Эшпая до Оспенко. Ближайшие две недели - вплоть до 17.00 10 августа - там будут проводиться ремонтные работы.
- Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута передвижения по городу! - отмечают в администрации столицы Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU