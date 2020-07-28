2020-07-28T10:03:14+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина крал рельсы при помощи автопогрузчика и КАМАЗа

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"
Лика ИСАЕВА
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Росгвардейцы задержали с поличным мужчину во время кражиРосгвардейцы задержали с поличным мужчину во время кражиФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В правоохранительные органы рано утром в понедельник позвонил сотрудник ЧОП одного из предприятий Набережных Челнов. Он сообщил, что на территории организации неизвестный при помощи автопогрузчика грузит в самосвал обрезки рельсов, которые принадлежат предприятию.

Предприимчивого мужчину задержали, им оказался ранее судимый 30-летний местный житель. По факту хищения железнодорожных рельсов с территории промышленной зоны возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

- Установлено, что кражу запасных железнодорожных рельсов молодой человек совершал в течение трех дней и за это время успел похитить несколько кусков общей длиной более 30 метров, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Сумма материального ущерба, которая была причинена фирме по организации перевозок, составила 110 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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