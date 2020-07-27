2020-07-27T16:34:45+03:00
Общество

Смотровая башня «Тюбетей Tower» станет самым высоким объектом в Казани

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Интернет-ресурс «Итиль» пишет, что смотровая башня «Тюбетей Tower» станет самым высоким объектом в Казани.

Несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, пермский инвестор Рашид Габдуллин продолжает работать над реализацией проекта по строительству смотровой башни у «Ак Барс арены. Портал «ТатарстанаДа!» опубликовал видео смотровой площадки.

Проект уже успел стать источником недовольства многих горожан. Архитектура напоминает принцип руководства республики #чтобыбыловидноиздалека.

И действительно, вместе с шпилем высота башни будет достигать 123,5 метра, а парк вокруг башни будет площадью 11,6 га. Объем инвестиции — 400 миллионов рублеи .

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